Déconfinement : les rassemblements de plus de 10 personnes autorisés dans les lieux privés

Alors que le déconfinement a débuté lundi 11 mai, les questions se multiplient. Parmi elles : peut-on se retrouver avec plus de 10 amis ou membres de la famille chez soi ? Si Edouard Philippe annonçait que les rassemblements de plus de 10 personnes dans les lieux publics et privés étaient interdits, Christophe Castener assure qu'ils sont finalement autorisés dans les lieux privés et en appelle au "civisme" des citoyens...