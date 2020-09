Danse avec les stars : l'émission anglaise aura un binôme de femmes pour la toute 1ère fois

Nicola Adams a accepté à condition de danser avec une femme

Alors que la saison 11 de Danse avec les stars ne pourrait arriver qu'en 2021 en France, et sans un juré phare du programme (Jean-Marc Généreux quitte DALS), l'équivalent anglais, Strictly Come Dancing, sera diffusé à partir du mois d'octobre 2020 sur BBC One. Et pour la toute première fois en 16 ans d'existence à la TV, le Danse avec les stars UK aura un couple (star et danseur pro) du même sexe. Il s'agira de deux femmes : Nicola Adams (ancienne championne de boxe) et une danseuse professionnelle dont l'identité n'a pas encore été dévoilée.

Nicola Adams, 37 ans, a confié à la BBC : "C'est génial pour la communauté LGBT de voir qu'il peut y avoir des couples du même sexe dans l'émission". La sportive qui a gagné 2 médailles d'or aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 et de Rio en 2016 a aussi précisé : "Je pense que c'est très important, l'heure est définitivement au changement. Il est temps de passer à autre chose et de faire plus de place à la diversité. C'est un incroyable pas dans la bonne direction". "J'espère simplement que ce sera quelqu'un de pas très grand parce que je suis petite" a aussi ajouté celle qui est en couple dans la vie avec la blogueuse beauté Ella Baig.

La candidate du Danse avec les stars britannique a même assuré avoir prévenu la production de son envie de danser avec une femme plutôt qu'un homme avant d'accepter d'intégrer le casting. "J'ai posé des questions à l'émission à ce sujet. Ils voulaient savoir si je voulais participer à l'émission et j'ai dit : 'Oui, je vais le faire, mais je veux danser avec une autre partenaire féminine'" a-t-elle raconté.

"C'était le moment de le faire"

La production de Strictly Come Dancing a également indiqué à la BBC que "l'idée d'introduire un couple homosexuel dans Strictly Come Dancing est survenue après qu'ITV ait franchi le pas". Pour rappel, la chaîne anglaise ITV avait formé le premier binôme du même sexe dans la saison 12 de Dancing on Ice (l'équivalent d'Ice Show en France). Le chanteur H (Ian Watkins de son vrai nom) patinait ainsi au côté du patineur professionnel Matt Evers.

En plus de ça, "de nombreuses personnalités du programme ont demandé ces dernières années aux producteurs d'associer deux personnes du même sexe et il a été décidé que c'était le moment de le faire" ont révélé les producteurs du DALS british.

En revanche, la BBC s'attend déjà à recevoir des critiques pour ce binôme du même sexe. Lorsque le show avait réuni deux hommes dans le même tableau en novembre 2019, à savoir les danseurs professionnels Johannes Radebe et Graziano Di Prima, la chaîne avait reçu 189 plaintes...