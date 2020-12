Dakota Johnson fiancée à Chris Martin ? La bague qui sème le doute 💍

La relation entre Dakota Johnson et Chris Martin n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Alors qu'ils étaient en couple depuis deux ans, l'actrice et le chanteur auraient décidé de se séparer en 2019, à cause d'un désaccord : "Chris a fait comprendre qu'il voulait d'autres enfants le plus tôt possible, mais la carrière de Dakota a vraiment pris son envol et c'est donc la dernière chose à laquelle elle pense actuellement", a révélé un pote du leader de Coldplay à Express.

Dakota Johnson et Chris Martin fiancés ?

Sauf que quelques mois plus tard, ils auraient accepté de se laisser une seconde chance. Depuis, Chris Martin et Dakota Johnson sont toujours in love et seraient même passés à la vitesse supérieure. Si l'on en croit les dernières rumeurs, l'actrice de 50 nuances de Grey et l'ex de Gwyneth Paltrow se seraient fiancés.

Dakota Johnson a d'ailleurs été aperçue portant une bague sertie d'un émeraude à l'annulaire gauche dans les rues de Los Angeles. Page Six a dévoilé plusieurs photos de la star avec son bijou ressemblant à un bijou de fiançailles. Alors, le mariage est-il pour bientôt ? Chris Martin et sa chérie n'ont pas commencé les spéculations, affaire à suivre du coup !