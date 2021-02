Daft Punk : le duo annonce sa séparation dans une vidéo "Epilogue"

C'est une annonce que l'on n'avait pas vue venir : Daft Punk, c'est terminé. A travers une vidéo intitulée "Epilogue", le groupe d'électro français composé de Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo, et à l'origine de titres cultes comme "Get Lucky", "Around the World" ou "One More Time", a officialisé sa séparation.