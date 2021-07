Cyril Hanouna préparerait une émission sur les demandes en mariage les plus folles

Donne-moi ta main, la nouvelle émission de Cyril Hanouna ?

Cyril Hanouna est connu pour animer Touche pas à mon poste alias TPMP sur C8. Mais le trublion du PAF travaillerait avec sa boîte de prod H2O Productions sur une toute nouvelle émission, bien loin de son talk-show à succès. D'après les informations du Parisien, celui que ses fans (fanzouzes) surnomment "Baba" préparerait en effet un programme inédit sur les mariages. Son nom ? Donne-moi ta main. Son concept ? Montrer des demandes en mariage insolites. Le média précise en effet que le but sera "d'organiser et filmer les demandes en mariage les plus folles possibles, en présence de Cyril Hanouna". Des "séquences qui promettent d'être hyper fortes en émotions".

Le tournage de Donne-moi ta main n'aurait pas encore commencé, il serait prévu pour la rentrée : "le début du tournage est programmé à partir de mi-septembre" 2021. Quant à la date de diffusion, la nouvelle émission que Cyril Hanouna devrait produire et présenter serait diffusée "d'ici la fin de l'année" 2021, donc avant 2022. Il y aura les séquences tournées des demandes en mariage insolites qui devraient être ajoutées "au cours d'une émission en plateau et en direct".

Cyril Hanouna qui avait été insulté par une star de télé-réalité se lancerait ainsi dans la tendance des émissions de mariages. Après Mariés au premier regard sur M6 ou encore 4 mariages pour 1 lune de miel sur TF1, il faudra donc compter sur Donne-moi ta main sur C8.

L'animateur aura plusieurs projets à la rentrée

Une fois de plus, Cyril Hanouna qui avait réagi aux sous-entendus de coke devrait donc avoir un agenda bien chargé. Car en plus de Donne-moi ta main, il préparerait une nouvelle émission politique. Sans oublier qu'il continue bien sûr TPMP pour une saison 12 à la rentrée. Le talk-show aura une nouvelle rubrique appelée "Flingueurs du PAF", où 4 intervenants dont Fabrice Di Vizio, Yann Moix et Éric Naulleau parleront de l'actu quotidienne. Et puis il y aura aussi une nouvelle saison de Balance ton post, animée en alternance par Éric Naulleau.