Cristiano Ronaldo : papa ultra sévère avec ses enfants ? Son éducation interroge les fans

Pour devenir l'un des meilleurs joueurs de football dans le monde, Cristiano Ronaldo s'est imposé un mode de vie drastique à base d'entraînements interminables, exercices douloureux, diète à faire pleurer les cuisiniers et une vie sociale limitée. Un programme qui fonctionne si l'on se fie à ses statistiques et son palmarès, et qu'il tente d'imposer à ses proches.

Ronaldo prêt à tout pour que son fils lui succède ?

A l'occasion des Globe Soccer Awards, l'attaquant de la Juventus Turin s'est en effet laissé aller à une étonnante confession. Après avoir révélé à la presse qu'il ne souhaitait pas influencer ses enfants vis-à-vis d'une possible succession sur les terrains, "Je ne lui [Cristiano Jr., 10 ans] mettrai jamais la pression, je ne ferai rien pour qu'il devienne footballeur. Evidemment, j'aimerais qu'il le devienne, mais c'est lui qui choisira son propre avenir", il a néanmoins reconnu qu'il lui menait la vie dure en coulisses.

Le footballeur met la pression à ses enfants

Ainsi, là où les enfants sont censés découvrir l'innocence de la jeunesse et s'accorder quelques plaisirs sans jamais avoir à se sentir coupable, Cristiano Ronaldo se montre exigeant avec sa progéniture, "Je suis parfois dur avec lui parce qu'il boit du Coca ou du Fanta et je suis énervé contre lui. Je me bats avec lui quand il mange des chips ou des frites. Il sait que je n'aime pas ça." Autant dire que les mots "McDo" et "Pizzas" sont bannis de la maison.

Et visiblement, sans aller jusqu'à dire que c'est la terreur qui règne chez lui, le Portugais semble vouloir tout contrôler auprès des siens. "Même mes plus jeunes enfants me regardent d'un air craintif quand ils mangent du chocolat" a-t-il confessé. Adepte de l'expression "un esprit sain dans un corps sain", Cristiano Ronaldo oublie parfois que ses enfants ne sont... que des enfants, "Quand Cristiano Jr. est à la maison, je lui conseille d'aller sur le tapis roulant et de prendre un bain d'eau froide ensuite afin de récupérer. Mais il se plaint. Je le comprends, il n'a que 10 ans".

Les Internautes mitigés

Sans surprise, les propos du footballeur ne sont pas passés inaperçus. Là où certains fans valident l'éducation qu'il impose à ses enfants, d'autres se révèlent plus choqués par sa façon d'agir. Comme le font remarquer quelques internautes, ses exigences vont à l'encontre du concept même de l'enfance.