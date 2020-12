Cristiano Ronaldo "entre la vie et la mort" après un accident ? La rumeur qui a enflammé Twitter

Cristiano Ronaldo en danger ?

Après Diego Maradonna à la fin du mois de novembre, le monde du football a-t-il perdu un autre de ses génies ? C'est la question que de nombreux internautes se sont posés dans la nuit du vendredi 4 au samedi 5 décembre 2020. Et pour cause, le compte Twitter Footballogue, spécialisé dans le partage d'informations liées au foot (résultats, rumeurs mercato, déclarations...), a révélé auprès de ses 1,2 million d'abonnés que Cristiano Ronaldo se trouvait actuellement "entre la vie et la mort".

D'après l'un de ses posts (supprimé depuis), le joueur de la Juventus Turin aurait "subi un grave accident de la route" aux alentours de 2 heures du matin et aurait vu son pronostic vital être engagé à la suite de son arrivée "à l'hôpital de Turin". Un véritable choc pour les amateurs du ballon rond, qui n'était finalement qu'une mauvaise blague.

Une "fake news"

Quelques heures après cette sordide annonce, les administrateurs du compte Twitter ont en effet révélé qu'il s'agissait en réalité d'une "fake newes" et qu'ils avaient tout simplement été "victimes d'un piratage". De quoi soulager les fans du footballeur qui venaient de passer ces dernières heures à scruter la moindre information nouvelle à ce sujet sur tous les sites étrangers, et provoquer leur colère.

A l'heure actuelle, Cristiano Ronaldo n'a pas réagi à cette rumeur, lui qui est pourtant souvent actif sur Instagram, mais cette affaire 2.0 nous rappelle qu'il ne faut pas toujours croire ce qu'il y a sur Internet et qu'il est toujours important de chercher plusieurs sources différentes avant de commencer à s'enflammer.