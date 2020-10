Coup de foudre à Notting Hill 2 : Hugh Grant veut une suite... totalement sombre et déprimante

Hugh Grant plus très fan des comédies romantiques

Quatre mariages et un enterrement, An Awfully Big Adventure, Neuf mois aussi, Coup de foudre à Notting Hill... quand une comédie romantique sortait au cinéma en 1990, il était quasiment assuré d'y retrouver Hugh Grant à l'affiche. Un genre qui a permis à l'ex-star de Love Actually, désormais au casting de la série The Undoing, de connaître un véritable succès auprès du public, mais qu'il ne semble pas pressé de retrouver.

A l'occasion d'une session de questions / réponses organisée par HBO sur Twitter, le comédien a en effet été interrogé sur la possibilité de le voir rejoindre un tel projet dans le futur. Sa réponse ? "Je préférerais plutôt faire une suite à l'une de mes comédies romantiques". Hugh Grant l'a aussitôt précisé, il n'est plus très fan de l'eau de rose déversée sur ces histoires, "Ca permettrait de montrer ce qu'il se passe réellement à la fin de chacun de ces films. Pour véritablement prouver les terribles mensonges qu'ils sont tous, qu'il n'y a pas de happy ending".

Une suite déprimante à Coup de foudre à Notting Hill ?

Et visiblement, parmi les films qu'il juge peu réalistes aujourd'hui, c'est le mignon Coup de foudre à Notting Hill sorti en 1999 qui le hante. Alors qu'il y incarnait un libraire qui, à la suite d'un heureux hasard, vivait une belle (mais compliquée) relation amoureuse avec une célèbre actrice interprétée par Julia Roberts, Hugh Grant rêve désormais de dévoiler la face sombre et cachée de cette histoire.

"J'aimerais jouer avec Julia l'horrible divorce qui s'en est suivi, avec des avocats hors de prix, des enfants mêlés à ce tiraillement, des flots de larmes" a-t-il déclaré, avant d'ajouter, "J'aimerais faire ce film, jouer ces cicatrices psychologiques irréversibles".

Pas de doute, même les acteurs sont traumatisés par cette année 2020. Y a plus rien qui va dans ce monde.