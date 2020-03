Confinement : la ville de New York donne des repas gratuits aux élèves

New York distribue 3 repas gratuits par jour

Du côté de la France, des profs donnent des cours en direct sur France 4 pour les élèves du CP à la terminale. Et aux Etats-Unis, dont plusieurs états sont actuellement en confinement à cause du coronavirus, c'est sur la nourriture que les autorités viennent en aide aux élèves. En effet, le département de l'Éducation de la ville de New York a annoncé sur son site la distribution de 3 repas gratuits par jour (dont le petit-déjeuner).

Les écoliers et les étudiants new-yorkais peuvent bénéficier de ces repas depuis ce lundi 23 mars 2020. Une façon de soulager les parents, qui n'ont donc pas à s'inquiéter de cuisiner pour leurs bouts de choux. Ce dispositif a donc été mis en place pour aider les familles en période de pandémie du Covid-19. Il est présent dans plus de 400 établissements de la ville américaine.

Si les enfants, les collégiens ou les lycéens ne peuvent pas venir les prendre, leurs parents ou leurs tuteurs peuvent venir les chercher pour eux. A noter que les 3 repas gratuits peuvent être récupérés en même temps pour éviter les sorties au maximum. Et bien sûr, les repas doivent être pris en dehors des locaux (les écoles) car il n'y a pas d'espace repas ouvert depuis le confinement.

Voilà ce que les élèves ont pu manger aujourd'hui

Et pour savoir ce que réservent ces repas gratuits, les menus sont disponibles en ligne. Par exemple, pour le petit-déjeuner de ce lundi 23 mars 2020, les élèves de New York ont eu droit à des biscuits Graham (sorte de crackers), un jus d'orange, des céréales Cheerios saveur pomme-cannelle et du lait. Et pour le déjeuner ? Une salade à base de haricots noirs, un assortiment de sandwichs, des fruits en sirop et du lait.

Le chef étoilé José Andrés a lui aussi apporté son aide face à cette pandémie. Il a fermé ses restaurants de New York et de Washington pour les transformer en cuisines communautaires. Ainsi, il a pu donner des repas aux personnes les plus démunies. Sans oublier les nombreuses stars qui ont fait des dons pour lutter contre le coronavirus. Les engagements se multiplient donc de tous les côtés pour aider au mieux.