Comment je suis devenu super-héros : un 2e film possible ? Pio Marmaï nous répond (et il est chaud)

A l'origine prévu pour sortir au cinéma en 2020, c'est finalement sur Netflix que Comment je suis devenu super-héros a débarqué. Adapté du roman de Gérald Bronner publié en 2007, il raconte comment le lieutenant Moreau (Pio Marmaï) et son équipière Cécile Schaltzmann (Vimala Pons) vont enquêter sur la propagation d'une substance procurant des pouvoirs. Car dans le film, les surhommes existent et sont intégrés à la société. Un film de super-héros français réalisé par Douglas Attal qui vaut le détour... et qui semble laisser la porte grande ouverte à une suite. Mais un 2e film est-il bien possible ?

"C'est quelque chose qui m'exciterait pas mal"

PRBK a posé la question à Pio Marmaï, le héros de Comment je suis devenu super-héros. Même s'il confie qu'un 2e film n'est pour le moment pas en discussion, l'acteur assure qu'il serait partant pour reprendre son rôle dans un nouveau volet. "C'est quelque chose qui m'exciterait pas mal. Déjà parce que je n'ai jamais fait de suite de quoique ce soit puis comme en plus j'ai énormément aimé ce film à faire et à voir, je me dis que cela serait quelque chose qui m'intéresserait." a-t-il confié en interview pour PRBK (retrouvez l'intégralité de notre format Off Screen avec l'équipe du film dans notre diaporama).

Le réalisateur ne dit pas non à une suite

Pio Marmaï n'est d'ailleurs pas le seul à laisser la porte ouverte à un Comment je suis devenu super-héros 2. Interrogé par Le Point Pop, Douglas Attal avoue ne pas être fermé à un tel projet, même s'il souhaite d'abord se consacrer à autre chose. Et il a déjà des idées ! "Cet univers et ces personnages font tellement partie de moi que je ne suis pas fermé à une suite. On a laissé plein d'idées de côté, et j'ai une idée de méchant, une idée de scène d'ouverture, pas mal d'idées pour les personnages de Leïla et Benoît, qui seraient assez partants." a-t-il expliqué. Vu le succès sur Netfix, on croise les doigts !

Propos recueillis par Olivier Portnoi.