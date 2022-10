Combien coûte une soirée avec Cyril Hanouna et ses chroniqueurs de TPMP ? Pour certains, c'est gratuit !

Récemment, le montant que toucherait Neymar pour une présence en boîte de nuit a été dévoilé. La star de PSG demanderait 20 000 euros pour se déplacer. Ce mercredi 26 octobre 2022, Cyril Hanouna a abordé le sujet dans TPMP et a invité Audren, un patron de clubs à Paris pour en parler.

Ce dernier est d'ailleurs plutôt surpris par la somme évoquée. "Neymar, je l'ai déjà reçu dans une de mes soirées et ça m'étonnerait que Neymar se fasse payer 20 000 euros", déclare-t-il. En effet, selon lui, ce serait plus quelqu'un de l'entourage du joueur qui aurait tenté de se faire un billet. Pour le patron, si Neymar se faisait rémunérer pour venir à des soirées, le prix serait beaucoup plus élevé et pourrait tourner autour des 50 000 euros.

Le prix des chroniqueurs de TPMP en boîte de nuit

"Moi, je sais qu'un Delormeau, c'est 2000 euros", révèle alors Baba, avant de s'amuser : "Il vient, c'est 2000 euros, il passe toute la soirée et, à la fin, il passe le balai dans la boîte". "C'est entre 2000 et 4000, c'est Mokhtar qui me l'a dit !", précise l'animateur.

Cyril a ensuite demandé au patron club de révéler la somme qu'il donnerait pour faire venir chacun des chroniqueurs dans un établissement. D'après lui, Benjamin Castaldi, Guillaume Genton, Béatrice Rosen et Delphine Wespiser pourraient percevoir 3000 euros.

Des sommes qui font rêver... ou pas

En revanche, pour Valérie Bénaïm, Danielle Moreau et Bernard Montiel, le prix s'élèverait à... 0 euro. "Sympas mais pas vendeurs", explique Audren.

Pour Raymond, la somme serait de 2500. "On m'a proposé plus et j'avais dit non. On m'a proposé 5000", raconte celui qui a dû changer de prénom pour travailler avec Baba. Enfin, Gilles Verdez pourrait toucher 2000 euros. "Il y a deux prix : il y a le prix pour son cachet et le prix pour sa sécurité qui va l'accompagner", précise le patron de boîte. Concernant Cyril Hanouna, le prix serait entre 8000 et 10 000 euros et pourrait aller jusqu'à... 25 000 euros !

Des sommes qui risquent de donner des idées à certains chroniqueurs !