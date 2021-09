Sam's, Bosh et Gazo dégainent le clip de "Validé II", le 1er extrait de la BO de Validé saison 2

Alors qu'un premier extrait de Validé saison 2 nous donnait encore de l'espoir sur la survie d'Apash (Hatik) après la fusillade, la bande-annonce officielle laisse désormais peu de place aux doutes (SPOILERS) : le rappeur est bien mort. En revanche, ses potes William et Brahim, eux, ont survécu. Pour rendre hommage à Apash, ils décident de monter un label indépendant, Apash Musique, et recrutent Sara, une jeune rappeuse, comme premier talent. Et alors que tout semble bien commencer pour eux, leur affaire va se retrouver menacée. Les problèmes ne sont donc pas terminés pour Brahim et William.

Validé II, le 1er extrait de la BO se dévoile

En attendant la diffusion de la saison 2 de Validé en octobre, la bande originale se dévoile avec le tout premier extrait intitulé Validé II et signé Bosh (Karnage), Sam's (Mastar) et Gazo (présent dans un épisode de la suite de la série de Franck Gastambide). Les trois rappeurs dégainent un son puissant et très urbain accompagné d'un clip très street, rythmé par quelques images inédites de Validé saison 2. Des images qui annoncent une suite prometteuse et tout aussi explosive que la saison 1. Apash y sera donc mis à l'honneur, mais il risque quand même de manquer à un grand nombre de personnes.