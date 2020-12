Maeva Ghennam (Les Marseillais) star du clip de Thabiti pour le son "Maeva Ghennam"

"Grosses fesses Maëva Ghennam"

Après sa terrible agression au couteau, Maeva Ghennam a trouvé de quoi se remonter le moral : s'ambiancer sur le morceau "Maeva Ghennam" de Thabiti. Eh oui, si vous êtes passés à côté, l'artiste rend hommage à l'ex de Greg Yega dans un son aux airs électro dans lequel il a choisi de mettre en avant ses formes et ses goûts de luxe : "Elle est full option, Hermès, Gucci, Louis Vuitton Elle a des gros nichons, elle fait craquer les yous-v' et les gros cochons / Elle aime que les grandes villes, Monaco, Marbella Chanel, Valentino ou Maison Margierla (...) Grosses fesses, Maëva Ghennam", pour vous donner une petite idée du style des paroles.

Le clip de Maeva Ghennam est là !

Maeva Ghennam valide complètement le son et n'a bien évidemment pas hésité à participer au clip de "Maeva Ghennam" dans lequel on peut la voir s'ambiancer avec Thabiti dans une immense villa, sans oublier le petit placement de produit pour sa marque de cosmétiques, Maeva Ghennam Beauty. L'ex-candidate des Marseillais VS Le reste du monde 5 reste fidèle à elle-même avec ses tenues moulantes et sexy, et son petit côté bling bling. En tout cas, elle qui a toujours rêvé de devenir une star, c'est réussi !