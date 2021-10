Claude (Koh Lanta, La Légende) sexiste ? Une candidate balance :"Il m'a rabaissé en temps que femme"

Avec Koh Lanta, La Légende, Claude participe à sa 3e édition du jeu d'aventure animé par Denis Brogniart. Finaliste de Koh Lanta : Viêtnam et de La Revanche des héros, il a aussi été éliminé aux poteaux dans L'Île des héros et certains espèrent donc le voir enfin remporter l'émission. Enfin, ça, c'était avant. Depuis quelques semaines, l'attitude de l'aventurier énerve les fans. Et ça pourrait bien continuer avec de nouvelles révélations chocs.

Claude accusé de sexisme par Charlotte

Candidate dans Koh Lanta, L'Île des héros face à Claude en 2020, Charlotte ne garde pas un excellent souvenir de son aventure aux côtés du champion. Si elle souligne les mérites de Claude sur les épreuves et le côté sportif, ce serait beaucoup moins brillant côté humain. Selon Charlotte, Claude serait en effet "un manipulateur, un fin stratège. Quelqu'un qui peut être arrogant." La candidate explique qu'elle a bien remarqué ça sur le camp, même si la production a préféré montrer "le Claude, lisse, le Claude fort".

Charlotte explique avoir aussi été victime de sexisme de la part de Claude qui se serait notamment moqué de son physique sur le camp. "Il m'a rabaissée en temps que femme, physiquement, sur mon corps, il me disait 'mais t'es pas sportive toi'" s'est souvenue l'aventurière qui assure que ce n'était pas de simples blagues. "Je ne comprends pas pourquoi les gens sont étonnés." a-t-elle ajouté, évoquant les gens qui dénoncent aujourd'hui l'attitude du candidat. Présent sur le plateau, Mohamed, qui est ami de Claude, a défendu son pote et expliqué que ce n'était "pas l'image" qu'il avait du champion.

De son côté, Cindy, qui a été éliminée de Koh Lanta, La Légende, a aussi critiqué sur Instagram Claude et son "emprise" sur les candidats. "Tout tourne autour de Claude. C'est clair qu'il est au-dessus. Sportivement déjà, et puis sur le camp, on sent qu'il a une emprise sur les aventuriers. Même Coumba qui a une forte personnalité le suit. Christelle, je n'en parle même pas. Sam qui l'appelle 'Chef'. Tout ça le rend moins attachant" a-t-elle lâché.