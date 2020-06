Claude (Koh Lanta 2020) favori : Maud, ex-gagnante, n'est pas du même avis que les internautes

"Claude a réussi à passer à travers les mailles du filet"

Ils ne sont plus que trois dans Koh Lanta 2020 : Inès, Claude et Naoil ! Alors, qui remportera les poteaux et qui gagnera cette saison ? Les paris sont lancés sur les réseaux sociaux ! Les internautes donnent leurs pronostics et la plupart d'entre eux supportent l'imbattable Claude, qui a 15 victoires dans les épreuves individuelles en trois participations à son compteur. Maud, gagnante de Koh Lanta, la guerre des chefs, ne le juge pas aussi méritant que les Twittos, même si elle souhaitait le voir en finale.

L'ancienne aventurière s'est confiée en interview avec Ciné Télé Revue : "il est intouchable et connaît très bien le jeu. Ceux qui auraient pu rivaliser avec lui, Pholien, Teheiura ou Sam, ont déjà été éliminés. Lui a réussi à passer à travers les mailles du filet. Est-ce la personne qui s'est le plus dépassée dans ce Koh-Lanta ? Je n'en ai pas l'impression. Très sûr de son fait, il manque parfois d'un peu de nuance par rapport aux gens : lors de l'épreuve qui a éliminé Eric, pourquoi ne lui a-t-il pas crié de se calmer ? Il aurait pu l'aider un peu plus."

"Inès est un peu l'enfant gâtée"

Maud est plus impressionnée par Naoil, qui attend un bébé : "Cette saison, j'aurais aimé côtoyer deux candidats : Sam et Naoil. Cette dernière a toujours fait preuve de maturité et de justesse dans ses remarques. Elle n'a pas peur de déplaire tout en restant calme : quand Ahmad se fait démonter par Delphine et les autres, elle arrive à calmer le jeu. (...) Elle respecte beaucoup les autres. En outre, elle se donne à fond dans les épreuves."

Par contre, Inès, elle, n'a pas le droit à autant d'éloges : "C'est la fille qui me paraît la moins dangereuse. Comment va-t-elle se débrouiller sur les poteaux ? Elle est un peu la 'poupée', comme l'était Cindy dans ma saison. (...) Elle manque de maturité. Elle passe à travers les mailles du filet car les autres ne la voient pas comme une candidate dangereuse. C'est un peu l'enfant gâtée. J'aurais aimé la connaître davantage dans 'Koh-Lanta', où on ne montre que son côté superficiel."