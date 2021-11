Christelle (Koh Lanta, La Légende) accusée d'avoir balancé Teheiura et menacée, elle porte plainte

Koh Lanta, La Légende : Christelle accusée à tort d'être une balance, elle a été menacée de mort

Depuis que Teheiura a confirmé les rumeurs de tricherie, en avouant avoir triché dans Koh Lanta, La Légende sur TF1, les internautes s'enflamment sur les réseaux. Teheiura a mangé de la nourriture donnée par des locaux en cachette mais il n'était pas le seul aventurier à tricher, même s'il est le seul à avoir été exclu du jeu animé par Denis Brogniart. Et depuis que la "légende" ne fait plus partie de l'émission, de nombreux fans de Koh Lanta All Stars 2021 pensent qu'il aurait été balancé par un aventurier ou une aventurière.

Pourtant, Teheiura a démenti cette rumeur de balance, tout comme ALP, la boîte de production qui produit Koh Lanta. Dans un communiqué de presse, Adventure Line Productions a assuré : "Aucun aventurier n'a dénoncé Teheiura sur le fait qu'il ait reçu de la nourriture sur le camp. Teheiura a avoué seul son moment d'égarement. Aucun événement lié à ce jeu ne donne le droit à l'envoi d'injures, de menaces et de messages haineux. Nous dénonçons fermement ce genre de comportement et conseillons aux aventuriers à déposer plainte".

Mais depuis ce 10 novembre 2021, le nom de Christelle est sorti dans TPMP sur C8. L'aventurière de Koh Lanta, La Légende se retrouve ainsi accusée à tort par des internautes et s'est fait attaquer sur les réseaux, comme elle l'a expliqué au Parisien. "Depuis que dans Touche pas à mon poste, mon nom a été donné sur la tricherie de Teheiura en disant, en gros, que c'était moi la balance" a-t-elle déclaré, "Une seule phrase a déchaîné les sympathisants de Teheiura, dont certains m'ont menacée de mort".

"Je ne peux pas laisser passer ça. Je suis allée déposer plainte"

Suite aux menaces de mort reçues sur les réseaux, Christelle a décidé de porter plainte : "Je ne peux pas laisser passer ça. Je suis allée déposer plainte mercredi, j'espère qu'on les retrouvera et qu'il y aura une réponse pénale". "Le racisme, les discriminations, les menaces de mort : c'est puni par la loi. Je suis intransigeante sur ça. Je n'ai pas peur, je me défendrai et je ne laisserai rien passer" a-t-elle précisé. Et elle a hâte que la diffusion se termine "parce que les réseaux sociaux nous gâchent l'aventure".

Malgré les menaces qui pèsent sur elle, Christelle a "assez de courage" pour ne pas avoir demandé de protection. Mais elle est inquiète pour ses parents, qui seraient au plus mal à cause de cette histoire. Surtout qu'en 2008, après sa victoire de Koh Lanta, elle avait été suivie par un érotomane, "quelqu'un qui pense qu'on l'aime à travers la télévision". "Il venait jusque chez mes parents, disait qu'il en avait marre d'être éloigné de moi, qu'il allait me séquestrer..." a-t-elle expliqué, "J'avais déposé plainte, il avait été arrêté, il y avait eu une réponse pénale".