Chrissy Teigen : un an après sa fausse couche, son hommage déchirant à son enfant

Chrissy Teigen revient sur sa fausse couche

Le 28 septembre n'est pas une date comme les autres. Aux USA, il s'agit du jour parfait pour célébrer... les fils. Et comme l'a prouvé Chrissy Teigen sur son compte Instagram, c'est un événement important pour elle. Ainsi, elle a non seulement déclaré son amour à Miles Theodore, son garçon de 3 ans, mais elle a également rendu hommage à Jack, cet enfant qu'elle n'a finalement jamais eu.

En effet, c'est le 30 septembre 2020 que Chrissy Teigen et John Legend annonçaient la perte de leur bébé à la suite d'une fausse couche de l'animatrice après plus de 4 mois de grossesse. Une étape extrêmement difficile à vivre pour le couple qui avait alors profité des réseaux sociaux pour partager sa douleur et dévoiler les coulisses de ce drame.

Une douleur encore vive, mais une leçon importante

Un an plus tard, à l'occasion de cette fameuse fête des fils, Chrissy Teigen a souhaité faire un premier bilan de cette terrible épreuve. Et si la star a confessé être encore aujourd'hui marquée par cette peine, "Ils m'ont dit que cela deviendrait plus facile avec le temps mais ça n'est pas encore le cas", elle a surtout dévoilé avoir énormément appris ces derniers mois.

"Il y a un an, tu m'as fait vivre la plus grande douleur que je n'aurais jamais pu imaginer, qui m'a permis de réaliser que j'étais capable de survivre à tout, même si je ne le souhaitais pas, a-t-elle révélé, émue. Je n'ai pu eu l'occasion de prendre soin de toi, mais tu es venu et parti pour m'apprendre à m'aimer et à prendre soin de moi, car nos corps sont précieux et la vie est un miracle."

Un message aussi fort que touchant conclu par "Maman et papa t'aiment pour toujours", accompagné d'une nouvelle photo émouvante prise à l'hôpital, le jour de la fausse couche.