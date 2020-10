Chrissy Teigen se confie sur la mort de son bébé et répond aux critiques sur les photos

C'est via des photos déchirantes que Chrissy Teigen et John Legend annonçaient la perte de leur bébé le 1er octobre dernier. Un mois plus tard, le mannequin est sorti du silence et s'est exprimé sur la mort de son bébé dans un long message partagé sur son blog et ses réseaux sociaux. Alors qu'elle en était à sa 20ème semaine de grossesse, elle a eu d'importants saignements dû à un "décollement partiel du placenta" et a alors dû être hospitalisée.

Chrissy Teigen révèle les raisons de la mort de son bébé avec John Legend

"Après quelques nuits à l'hôpital, mon médecin m'a exactement dit ce que je craignais : il était temps de dire au revoir.", raconte-t-elle. "(Jack) ne survivrait tout simplement pas à cela, et si cela durait plus longtemps, je ne pourrais peut-être pas non plus y survivre. (...) Tard dans la nuit, on m'a dit qu'il serait temps de lâcher prise le matin. J'ai pleuré un peu au début, puis je suis entrée dans des convulsions de morve et de larmes, mon souffle incapable de rattraper ma propre tristesse incroyablement profonde. Même au moment où j'écris ceci maintenant, je peux ressentir à nouveau la douleur. De l'oxygène a été placé sur mon nez et ma bouche, et c'est la première photo que vous avez vue. Tristesse totale".

Ils ont alors dû dire au revoir à leur bébé. Des adieux bouleversants : "Je ne suis pas sûre que j'oublierais un jour cette expérience. (...) J'ai ouvert mes jambes et j'ai commencé à me tourner pour faire face à John et juste comme ça, (Jack) était en train de sortir. Les médecins ont crié un peu et... je ne sais pas quoi dire, même maintenant. Il était sorti. Ma mère, John et moi l'avons chacun tenu et avons dit nos adieux privés, maman sanglotant une prière thaïlandaise. J'ai demandé aux infirmières de me montrer ses mains et ses pieds et je les ai embrassés encore et encore. Je n'ai aucune idée de quand j'ai arrêté. Cela a pu durer 10 minutes comme une heure".

Elle répond aux critiques sur les photos

Vivement critiquée pour les photos, elle répond : "Je ne peux pas exprimer à quel point je me soucie peu que vous détestiez les photos. Je me soucie peu que ce soit quelque chose que vous n'auriez pas fait. Je l'ai vécu, j'ai choisi de le faire, et plus que tout, ces photos sont destinées aux personnes qui ont vécu cela ou qui sont assez curieuses pour se demander à quoi ressemble quelque chose comme ça. Ces photos ne sont destinées qu'aux personnes qui en ont besoin. Les pensées des autres ne m'importent pas".

Elle explique à quel point c'était important pour elle de prendre ces clichés tragiques : "J'ai expliqué à un John très hésitant que j'avais besoin de ces photos et que je ne voulais PAS que l'on questionne ma demande. Qu'il avait juste à le faire. Il détestait ça. Je pouvais le deviner. Cela n'avait pas de sens pour lui à l'époque. Mais je savais que j'avais besoin de connaître ce moment pour toujours, de la même manière dont j'avais besoin de me souvenir de nous nous embrassant au bout de l'autel le jour de notre mariage, de la même manière dont j'avais besoin de me souvenir de nos larmes de joie après les naissances de Luna et Miles. Et je savais absolument que je devais partager cette histoire".

"Jack sera toujours aimé"

Si elle a pris la parole, c'était pour mieux tourner la page et aller de l'avant, sans oublier pour autant leur bébé : "Jack sera toujours aimé, expliqué à nos enfants comme existant dans le vent et les arbres et les papillons qu'ils voient.", conclut-elle avant de remercier tous ceux qui les ont soutenus. S'il ne s'est pas directement exprimé sur ce drame, John Legend a rendu un hommage bouleversant à sa femme le 14 octobre 2020 sur la scène des Billboards Awards 2020 à Los Angeles.