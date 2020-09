Elles sont belles, drôles et ont du succès sur TikTok. Pourtant, la face cachée des influenceuses n'est pas toujours aussi fun que ce que l'on croit, loin de là. Début août, la TikTokeuse Nessa Barrett révélait souffrir "d'anxiété généralisée et de bipolarité" depuis plusieurs années. Ce jeudi 10 septembre 2020, c'est au tour de Charli d'Amelio de se confier et de révéler en story Instagram souffrir de troubles de l'alimentation. "J'ai toujours essayé d'utiliser ma voix lorsqu'il s'agit de problèmes liés à l'image du corps, mais je n'ai jamais parlé de mes propres problèmes avec les troubles de l'alimentation. C'est tellement inconfortable de l'admettre même auprès de vos amis les plus proches et à votre famille, sans parler du monde."

Charli d'Amelio se confie sur ses troubles de l'alimentation

Si la soeur de Dixie D'Amelio sort du silence aujourd'hui, c'est surtout pour aider ceux et celles qui souffrent de la même maladie : "J'ai eu peur de partager que j'avais des troubles de l'alimentation, mais en fin de compte j'espère qu'en partageant cela, je pourrais aider quelqu'un d'autre. Je sais que les troubles de l'alimentation sont quelque chose contre lesquels de nombreuses personnes se battent à porte close".

L'adolescente de 16 ans s'excuse ensuite auprès de tout ceux qu'elle a pu blesser "involontairement" en utilisant la chanson Prom Queen de Beach Bunny dans un TikTok aujourd'hui supprimé. Et pour cause, les paroles de celle-ci disent "Tais-toi, compte tes calories !" ou encore "J'aurais aimé être comme toi, blonde aux yeux bleus, au corps parfait". "Je m'excuse profondément et réellement et espère que vous savez que je n'ai jamais voulu vous blesser". Elle s'adresse ensuite à "tous ceux qui luttent contre ça" : "Je sais que certains jours peuvent être pire que d'autres. [...] Je veux que tu saches que tu n'es pas seul(e). Souviens-toi que c'est ok de tendre la main et de demander de l'aide. On a tous besoin d'aide parfois."