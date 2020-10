Chani (Les Anges 12) VS Rania : gros clash entre les deux candidates ! (EXCLU VIDEO)

Il sera difficile d'oublier Chani après Les Anges 12 ! Tout au long de la saison, qui n'est pas encore terminée, l'ex-candidate de 10 couples parfaits 3 a énormément fait parler d'elle pour son caractère pas facile, sa relation galère à suivre avec Virgil, son infidélité avec Illan, ses coups de gueule et tous ses clashs avec les candidats comme Eddy, Cloé, Océane et son ex-petit ami. Elle n'a d'ailleurs pas encore fini de s'embrouiller avec eux. Sa prochaine target ? Rania !

Violente embrouille entre Chani et Rania !

Comme on peut le voir dans un extrait exclu des Anges 12, une violente altercation éclate entre Chani et la soeur jumelle de Rawell, pour une histoire de manque de respect, obligeant Jonathan Matijas à intervenir. Par contre, il faudrait un décodeur pour suivre leur dispute parce que les deux candidates crient tellement fort et en même temps qu'on ne comprend pas tout.

Heureusement, on arrive à discerner quelques phrases avant que le dialogue ne se complique : "Ca fait deux jours que tu me parles comme une m*rde. Viens t'excuser de tout ce que tu m'envoies dans la g*eule", balance l'ex de Virgil à Rania avant que l'ancienne candidate des Anges 9 rétorque : "C'est toi qui est hautaine avec moi et c'est moi qui doit m'excuser. T'es folle !" Pour la suite, on vous conseille de baisser le son de votre ordi ou de vos écouteurs 😂