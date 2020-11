Chani (Les Anges 12) s'explique avec Yumee après sa coucherie avec Illan, c'est tendu (EXCLU VIDEO)

Alors que la fin de l'aventure des Anges 12 approche à grand pas, Fabrice Sopoglian a décidé de réserver quelques surprises aux candidats encore restants. L'une d'entre elles consiste notamment aux retours d'anges emblématiques de cette saison, comme Cloé Cooper, aujourd'hui en couple avec Sébastien Pinelli, Chani et Yumee. Si les retrouvailles entre Chani et Virgil ont été émouvantes, celles entre l'ex-candidate de 10 couples parfaits 3 et Yumee s'annoncent assez tendues, ce qui est un peu normal après ce qu'il s'est passé entre Illan et Chani.

Chani VS Yumee !

Si vous avez déjà zappé, les deux candidats ont tout simplement couché ensemble alors qu'ils étaient en couple avec Virgil et l'ex-célibataire de L'Île de la tentation à ce moment-là. Cette trahison a fait polémique dans la villa, mais aussi sur les réseaux sociaux.

Aujourd'hui, il est temps pour Yumee et Chani de régler leurs comptes à ce sujet, comme on peut le voir dans un extrait exclu du prochain épisode des Anges 12 dispo dans notre diaporama : "C'était sexuel, c'est horrible de dire ça", avoue l'ex de Virgil pour se justifier. Face à ces explications, Yumee n'arrive pas à retenir ses larmes et ne manque pas de dire à Chani ses quatre vérités : "Je comprends qu'elle m'en veuille beaucoup plus et ça me bute", confie Chani en interview. Alors, les deux copines vont-elles se réconcilier ? Affaire à suivre !