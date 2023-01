Cette théorie sur Aladdin circule depuis des décennies et a été confirmée par les réalisateurs

Après leurs sorties, les films de Disney font souvent parler sur les réseaux, et donnent naissance à pas mal de théories. Certaines sont plutôt folles comme dans Le Monde de Nemo : certains sont persuadés que Nemo est en fait mort dès le début du film. Mais toutes ne sont pas si improbable. Après la sortie de La Reine des Neiges, les fans de Disney ont lancé une idée folle : Anna et Elsa seraient les soeurs de Tarzan. Une théorie qui a finalement été démentie par l'un des producteurs. Une autre théorie populaire concerne le film Aladdin, sorti il y a 30 ans.

Cette théorie sur Aladdin qui vous fera voir le film autrement

Alors, de quelle théorie s'agit-il ? Selon certains fans, le génie serait en fait caché dès le début du film, dans la toute première scène. Une théorie qui circule depuis des décennies et, après être passée par les forums et toutes sortes de conversations entre amis, a refait surface sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok où plusieurs comptes ont évoqué cette théorie récemment.

Au fil des années, beaucoup de fans en sont venus à la conclusion que le vendeur de la première scène est en fait le génie. Qu'est-ce-qui leur fait penser ça ? Tous deux sont entièrement vêtus de bleu, ont une barbichette et un ruban rouge autour de la taille. Et ce sont aussi les seuls personnages du film à avoir quatre doigts. De plus - et c'est un gros indice - les deux ont été doublés par le mythique Robin Williams.