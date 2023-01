Cet ex-candidat de Secret Story et des Anges est porté disparu à Dubaï, ses proches s'inquiètent

Entre 2007 et 2017, a rythmé la vie de millions de Français sur les antennes du groupe TF1. De nombreux candidats de l'émission de télé-réalité ont réussi à tirer leur épingle du jeu.

Secret Story a révélé au grand public un paquet d'anonymes. En 2016, Jaja s'est particulièrement illustré au sein de la Maison des secrets. De son vrai nom, Jawad Moussaoui, il est parvenu à entrer dans le coeur des téléspectateurs de TF1 et NT1, renommée TFX depuis.

De Secret Story aux Anges de NRJ12

Fort de son succès dans Secret Story, Jaja a été recruté par NRJ12 pour être chroniqueur du Mad Mag, émission alors animée par Ayem Nour. Le public a ensuite pu le retrouver dans Les vacances des Anges 2 et Les Anges 10, télé-réalités également distillées par la chaîne du groupe NRJ.

Quoi qu'il en soit, Jaja n'a jamais exclu de revenir à son métier de coiffeur. "Je suis passionné de mon métier donc si demain je retourne à faire de la coiffure, ça ne me dérange pas du tout. Je me suis rendu compte que j'appréciais également vraiment le monde de la télé donc je n'hésiterai pas à en profiter si des portes s'ouvrent", avait-il confié à Télé Star.

La nouvelle vie de Jaja à Dubaï

Alors que sa présence s'est raréfiée, au fil du temps, sur le petit écran français, Jaja s'est envolé pour Dubaï. Il y a débuté une nouvelle vie en reprenant son métier de coiffeur. L'ex-candidat de Secret Story est parvenu à être engagé par un établissement très réputé des Emirats Arabes Unis.

Mais en ce début d'année 2023, Jaja s'invite de manière inquiétante dans l'actualité. Selon le magazine Public, il est porté disparu à Dubaï. Il a supprimé l'ensemble de ses réseaux sociaux sans donner la moindre explication. Il a également fait couper sa ligne téléphonique. L'ex-candidat de Secret Story n'a donné aucun signe de vie à son entourage depuis la fin d'année 2022... Le site du magazine croit savoir que Jaja ferait face à une épreuve douloureuse avec la perte d'un membre de sa famille mais que ses proches seraient très inquiets face à son silence.

Vers un retour de Secret Story ?

Absent des antennes de TF1 depuis 2017, Secret Story est au coeur de toutes les spéculations. Les rumeurs vont bon train autour d'un éventuel retour de l'émission de télé-réalité et pas forcément sur une chaine. Christophe Beaugrand a tenu à faire une mise au point. "Je ne sais pas si ça va revenir et je ne sais pas si ça serait moi qui serais à l'animation", a-t-il lâché au micro d'Eric Dussart et Jade dans On refait la télé sur RTL.