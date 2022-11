Ce spectacle bluffant est à voir absolument et pas besoin de casser ton PEL !

A l'approche des Fêtes, on cherche tous le bon plan pour régaler notre famille, nos amis ou même se faire un auto-cadeau (car franchement, on l'a bien mérité non ?). Si certains penchent vers un livre ou un coffret cadeau, les concerts et spectacles sont toujours appréciés et ça tombe bien car il y en a un que tout le monde s'arrache.

Starmania, un spectacle bluffant rythmé de chansons populaires

Depuis le 8 novembre 2022, Starmania a fait son retour sur scène à Paris. Opéra rock culte créé par Michel Berger et Luc Plamandon, il a été lancé pour la première fois en 1979 et comptait à l'époque à son casting une flopée de stars tels que Daniel Balavoine, France Gall et Fabienne Thibeault. C'est dans une version revisitée, mais toujours culte, qu'il a fait son come-back à la Seine Musicale et c'est une immense réussite !

Starmania est rythmé par des hits ultra populaires que vous pourrez chanter avec les artistes comme Quand on arrive en ville, Besoin d'amour, Le blues du businessman, Le monde est stone ou encore SOS d'un terrien en détresse ou Ziggy. Eh oui, tous ces hits sont issus de Starmania et sont brillamment interprétés par les artistes de la troupe où on retrouve certains anciens de The Voice comme Côme dans le rôle de Johnny Rockfort (anciennement incarné par le regretté Daniel Balavoine). En plus d'un casting aux capacités vocales bluffantes (coup de coeur notamment pour Alex Montembault qui incarne Marie-Jeanne), Starmania est visuellement bluffant avec une scénographie folle et des jeux de lumières d'une grande qualité. Bref, si vous voulez découvrir une vraie bonne comédie musicale, vous savez quoi faire.

Des places pour tous les budgets et pas qu'à Paris !

Et le plus, c'est que les billets pour Starmania ne te coûteront pas un rein ! Il y en a pour tous les budgets, de 99 à 29 euros pour les représentations à Paris qui se tiendront jusqu'à fin janvier 2023. La troupe partira ensuite en tournée dans toute la France et sera de passage à Nantes, Lille, Strasbourg, Lyon, Bordeaux et même Bruxelles et Genève. Alors, on t'a convaincu d'aller à la découverte de ce spectacle dingue ? Clique sur le lien pour réserver tes places pour voir Starmania sans attendre. Promis, tu ne seras pas déçu !