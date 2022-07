Ce héros culte de DC adoré des fans sera de retour au cinéma, l'annonce surprise !

On est habitué dans les Marvel : les personnages de la franchise font souvent des apparitions dans les films solos des autres, comme par exemple avec la présence de Doctor Strange dans Spider-Man : No Way Home. Chez DC aussi, on veut surprendre les fans et faire revenir certains personnages qu'on pensait disparus.

En 2019, on apprenait que Ben Affleck lâchait le Chevalier Noir / Batman mais ce n'est finalement pas tout à fait le cas. Si Robert Pattinson l'a remplacé dans The Batman, qui aura bien droit à une 2ème volet, le nouveau mari de Jennifer Lopez va reprendre son rôle dans le film The Flash... et dans Aquaman 2. Surprise !

Ben Affleck de retour en Batman dans Aquaman 2

On ne s'y attendait pas forcément et pourtant, Ben Affleck va bien renfiler le costume pour la suite d'Aquaman. Cinq ans après le premier volet qui avait cartonné en salles, Jason Momoa reprend son rôle pour cette suite où l'on devrait bien retrouver Amber Heard dans le rôle de Mera et même Bruce Wayne. "Réunis, Bruce et Arthur. Je t'aime et tu me manques Ben (...) Grillés sur le plateau, de grandes choses arrivent pour Aquaman 2" a posté Jason Momoa sur Instagram avec une photo où on le retrouve au côté de Ben Affleck.