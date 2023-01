Casting sexy, critiques parfaites et record d'audiences... Cette série est LE carton du moment, mais elle reste impossible à voir chez nous

Fox a diffusé le premier épisode de la série Accused le week-end dernier et elle a battu tous les records d'audiences. La série a réuni plus de huit millions de téléspectateurs et est donc devenue la série la plus regardée à la télévision depuis ces trois dernières années. Accused détrône 9-1-1 : Lone Star aux États-Unis.

Une adaptation d'une série britannique

Accused est adaptée d'une fiction britannique du même nom. Le concept de la série est assez particulier : chaque épisode débute dans une salle d'audience avec un accusé. Le spectateur ne connaît alors ni son crime, ni les raisons de sa présence sur place. L'épisode se base sur le point de vue de l'accusé et montre comment une personne tout à fait normale peut faire les mauvais choix et se retrouver sur le banc des accusés.

La série a en plus un casting de stars qui font rêver. On retrouve entre autre Rachel Bilson (Newport Beach), Whitney Cummings (2 Broke girls) Michael Chiklis (The Shield), Wendell Pierce (Jack Ryan) ou encore Jack Davenport (Why Women Kill). Des acteurs qui ont marqué les esprits et qui ont certainement donné envie aux spectateurs de découvrir Accused.

Un succès fou

Le succès de ce premier épisode peut cependant s'expliquer par le fait qu'il ait été diffusé après un match de NFL qui avait réuni 45 millions de téléspectateurs. Elle a attiré les foules à son début, mais le deuxième épisode n'a pas eu le même succès, seul 2 millions de téléspectateurs l'ont regardé. Cela reste une réussite, après la diffusion du premier épisode sur la chaîne Fox, Accused est devenue l'une des séries les mieux notées du moment et ça donne envie de la voir !

Malheureusement, il va falloir prendre votre mal en patience. Accused n'est pour l'instant pas diffusée en France. Aucune chaîne de télé ou plateforme de streaming n'a acheté les droits de diffusion, mais cela ne devrait tarder, enfin, on l'espère. On avait déjà vu avec The Last of Us que la frustration avait créé un vrai enthousiasme à sa sortie sur Prime Vidéo. La série a l'air innovante et les Français pourraient beaucoup apprécier ce nouveau programme. Affaire à suivre donc...