Carla Moreau : sa fille Ruby jugée par des internautes, elle les remet en place

Durant plusieurs années, Carla Moreau a été une candidate emblématique de télé-réalité. Révélée dans Les Marseillais South Africa, la jolie blonde est aujourd'hui moins présente à la télévision. Cela ne l'empêche pourtant pas de faire l'actu. D'abord au coeur d'une grosse polémique lorsqu'elle était accusée d'avoir pratiqué de la sorcellerie, elle fait aujourd'hui beaucoup parler d'elle en raison de sa récente rupture avec Kevin Guedj, quelques mois seulement après leur mariage.

Si cette situation est difficile à accepter pour Carla Moreau, elle doit en plus de cela gérer les nombreux haters sur les réseaux sociaux. Malheureusement, la jeune femme n'est pas la seule à être la cible de critiques et pour cause, sa fille Ruby, aujourd'hui âge de 3 ans, en fait elle aussi les frais.

>> Kevin Guedj se confie sur la garde alternée de Ruby avec Carla Moreau <<

La fille de Carla Moreau en retard pour son âge ?

Très protectrice envers son enfant unique, Carla ne laisse rien passer. Tout récemment, plusieurs internautes lui ont fait remarquer que Ruby ne parlait pas correctement selon eux et qu'il fallait remédier à ce problème au plus vite. Des avis qui ne sont pas du tout passés auprès de la mère de famille.

"Vous avez été nombreux à me dire que je devrais emmener ma fille chez un orthophoniste parce qu'elle s'exprime mal, qu'elle n'articule pas et que ce n'est pas normal à son âge qu'elle parle encore comme ça", a-t-elle déclaré dans ses stories Instagram. "Sachez que c'est totalement courant chez les enfants. Il y a certaines lettres qu'ils ont plus de mal à prononcer de la bonne manière". Faire voir sa fille à un spécialiste ? Hors de question pour le moment puisque Ruby est selon elle "beaucoup trop jeune pour que ce soit utile".

Tandis que les internautes sont persuadés que la petite fille présente des troubles du langage, il est cependant encore trop tôt pour s'inquiéter. En effet, un tel souci ne devrait pas être pris au sérieux avant 4 ou 5 ans puisqu'il peut rapidement se résoudre avant cet âge. Carla reconnaît tout de même quelques soucis dont elle ne s'inquiète pas : "C'est vrai qu'elle a un problème avec les 'R' et quelques autres lettres, ce qui fait que, des fois, elle articule mal".

Si Carla Moreau aura du mal à éviter les critiques dans le futur, les commentaires bienveillants au sujet de sa fille, eux, sont toujours les bienvenus.