Carla Moreau : sa voyante Danae blanchie dans l'affaire de sorcellerie ? Une candidate balance (MAJ)

Mise à jour : Danaé, la voyante de Carla Moreau a démenti les rumeurs sur son compte Snapchat : "Personne n'a été blanchi, il y a toujours une enquête, je vous demande de respecter ce qu'il se passe et ne pas raconter n'importe quoi".

C'était il y a presque un an. Carla Moreau, candidate emblématique des Marseillais Vs Le Reste du Monde, était au coeur d'un scandale. Elle était accusée d'avoir payé une voyante pour briser la carrière de Maeva Ghennam, sa meilleure amie, et de beaucoup d'autres candidats de télé-réalité. Après quelques jours à être restée dans le silence, la fiancée de Kevin Guedj s'était exprimée pour la première fois en mars dernier dans l'émission TPMP présentée par Cyril Hanouna.

Elle racontait avoir été piégée par sa voyante Danaé et s'être retrouvée dans un "engrenage permanent". La maman de la petite Ruby ajoutait que sa voyante l'avait menacée et qu'elle ne pensait pas un mot des phrases que le public ou les candidats des Marseillais VS Le Reste du Monde avaient pu entendre dans les fameux audios révélés par le blogueur Marc Blata. "J'étais menacée, il y avait des menaces. Elle me disait : "Si tu ne payes pas, il va arriver des malheurs à ta famille et à ta maman'" racontait-elle.

Soulagée que cette histoire soit révélée au grand jour, Carla Moreau avait alors confié l'affaire à son avocat. Selon la candidate, elle n'était d'ailleurs pas la seule victime de cette voyante. Des accusations que la justice devait trancher dans les mois à suivre.

Sa voyante Danae a-t-elle été blanchie par la justice ?

Après que Carla Moreau se soit défendue dans Touche Pas à Mon Poste, Danae, la voyante avait elle aussi eu le droit à un temps de parole dans l'émission : "Je n'ai menacé et escroquée personne" avait-elle assuré sur le plateau de TPMP.

Mais alors que cette histoire sombre dans l'oubli et que Carla Moreau est désormais en pleine promotion de sa future émission La Mif, dispo gratuitement sur MyCanal depuis le 5 novembre, Tressia, ex-candidate des Ch'tis, a lâché une bombe. Sur ses réseaux sociaux, celle-ci à déclaré : "Danae a été blanchie. Elle n'a rien fait de mal, elle fait son job de médium."

Une information à prendre avec des pincettes puisque Tressia n'a dévoilé aucune source de cette information.

Alors info ou intox ?