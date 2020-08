Captain Marvel : Brie Larson dévoile son entrainement en confinement et c'est douloureux

Super-héros ? Un métier difficile

Incarner un super-héros ou une super-héroïne au cinéma, c'est probablement le rêve de n'importe quel comédien ou comédienne. Pourtant, si un tel rôle est souvent synonyme de succès au box-office, d'un salaire astronomique et d'un amour démesuré de la part des fans, ce n'est clairement pas le plus simple à assumer au quotidien.

En effet, à moins de passer par une phase de dépression comme Thor dans Avengers Endgame, les super-héros se doivent logiquement d'être en très bonne condition physique afin de pouvoir sauver le plus facilement possible la Terre (ou la galaxie). Or, comme vient de nous le prouver Brie Larson aka Captain Marvel, c'est probablement la partie la plus difficile de ce boulot.

L'entrainement douloureux de Brie Larson

Coincée en confinement depuis de nombreuses semaines aux USA, l'actrice - qui devrait bientôt retrouver le chemin des plateaux de tournage, s'est décidée à se remettre au sport (de chez elle) afin d'être en forme le jour J. A cette occasion, elle a eu la bonne idée de filmer sa première séance organisée par son propre coach et de la poster sur YouTube. Le rêve pour tous ceux qui aimeraient obtenir le corps de Captain Marvel ? Oui... et non.

Vous pouvez le découvrir dans notre diaporama, l'entraînement en question est plutôt une séance de torture. Sans matériel à disposition, Brie Larson est contrainte d'enchaîner les squats, pompes, planches dynamiques à une vitesse impressionnante. Plus elle souffre à l'écran et plus on est fatigué. Et le pire dans tout ça ? Il s'agit-là d'une simple remise en forme afin de réveiller le corps, on est loin d'une séance complète de l'extrême...

Alors que la comédienne incarne le personnage le plus puissant de Marvel, la voir galérer à ce point nous rappelle qu'une carrière de super-héros n'est pas faite pour nous ! Tant pis pour les abdos.