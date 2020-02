Candyman : la bande-annonce bien flippante qui va vous faire trembler

Dites son nom cinq fois en regardant dans un miroir et il viendra vous tuer... Basé sur la nouvelle de Clive Barker, déjà adaptée au cinéma en 1992 avec Virginia Madsen, Tony Todd ou encore Xander Berkeley, Candyman renaît en 2020. Après trois films dont le dernier est sorti en 1999, le célèbre personnage va venir (re)semer la terreur. De quoi nous donner quelques cauchemars !

Candyman version 2020 se dévoile

Ce nouveau film n'est pas un reboot : si on en croit la bande-annonce, il semblerait que l'on se trouve dans le même univers que le film de 1992 dans lequel la légende de Candyman prenait vie. Cette fois, nous suivrons l'histoire de Anthony (Yahya Abdul-Mateen II vu dans Us et Watchmen) qui, passionné par l'histoire de ce tueur mystérieux, va le réveiller par inadvertance. Les premières images à voir sans attendre dans notre diaporama, promettent de nombreux frissons - et du sang qui coule - en salles obscures.

Question frissons, on fait confiance à Jordan Peele ! S'il ne réalise pas le film, l'américain est scénariste et producteur. Il nous avait déjà bien fait flipper avec Get Out (nommé aux Oscars) et Us et ça s'annonce tout aussi dérangeant et cauchemardesque avec Candyman. Au casting, on retrouve aussi Teyonah Parris, Nathan Stewart-Jarrett ou encore Colman Domingo. Tony Todd qui a incarné Candyman dans les trois volets précédents sera de retour dans le rôle du tueur au crochet.