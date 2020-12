Candice Accola maman pour la 2e fois : elle annonce la naissance de sa fille et dévoile son prénom !

Candice Accola dévoile le prénom de sa fille !

Au mois d'août, Candice Accola annonçait être enceinte de son deuxième enfant avec son mari Joey King, déjà papa de deux filles nées d'une précédente relation. Quatre mois plus tard, l'ex-actrice de The Vampire Diaries a mis au monde leur bébé, qui est aussi une fille, comme elle l'a dévoilé sur Instagram : "La semaine dernière, notre petite fille est arrivée dans ce monde et dans nos coeurs", a posté Candice Accola avant de révéler le prénom de son bout de chou : Josephine June King. La baby girl est donc venue au monde quatre ans après sa grande soeur Florence May !