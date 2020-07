Camping Paradis : bientôt la fin de la série de TF1 ? Laurent Ournac se confie sur son avenir

C'est en 2006 que TF1 a diffusé le tout premier épisode de Camping Paradis. 14 ans plus tard, la série portée par Laurent Ournac existe toujours et sa popularité est même plus forte que jamais. Comme le révèle le journal 20 Minutes, ce sont 12 nouveaux campings "franchisés au nom de la série qui ont ouvert leurs portes dans 5 régions différentes".

Une série loin d'être terminée

Un succès exceptionnel pour une série française qui n'est pas près de prendre fin. Interrogé par 20 Minutes sur une possible envie de sa part de tourner la page, notamment à cause de conditions de tournage pas toujours idylliques, Laurent Ournac a balayé d'un revers de main cette hypothèse, "Je n'ai pas envie de partir. Des familles se créent au bout de quinze ans. On travaille avec les mêmes comédiens, les mêmes réalisateurs, la même équipe, c'est aussi une petite entreprise qui tourne." Aussi, l'idée de dire au revoir à tout ça ne résonnerait absolument pas en lui pour le moment, "On n'a pas envie de se séparer, on a envie que ça dure le plus longtemps possible parce qu'on prend plaisir à la fabriquer de façon artisanale et en marge de ce qu'il se fait."

Néanmoins, le comédien l'a également confessé, Camping Paradis est aujourd'hui "peut-être plus proche de la fin que du début. Ça fait 14 ans qu'on est là". Et s'il a ensuite concédé, "Je nous souhaite de durer plus de vingt ans encore", il n'a pu s'empêcher d'admettre que le temps jouait désormais contre la fiction, "En étant réaliste, on se dit que les choses s'arrêteront et, après tant d'années, c'est normal qu'on pense aussi à la fin."

Une recette qui restera intacte

Une télévision sans Camping Paradis ? Oui, c'est assez difficile à imaginer et c'est justement ce qui fait la petite fierté de Laurent Ournac, "Je crois qu'on est ancrés dans la culture populaire. Je vois des gens qui aujourd'hui ont 25 ans, qui regardaient les premiers épisodes à l'époque et ont grandi avec Camping Paradis. (...) Ça fait partie de leur culture télévisuelle." Il l'a expliqué avec émotion, il est heureux de faire partie d'un certain patrimoine, "Se dire que la série qu'on fait a aussi marqué une génération de gens parce que ça les ramène à des souvenirs, c'est hypertouchant et valorisant."

A ce sujet, l'interprète de Tom Delormes a confirmé qu'il n'avait aucunement l'intention de dérouter les fans. A l'instar de ce que propose Joséphine Ange Gardien depuis ses débuts, Camping Paradis ne devrait donc jamais changer sa recette. Il l'a affirmé, la série n'a pas besoin de se mettre au goût du jour pour continuer à plaire au public, "Il y a de la place pour des choses ultramodernes avec une jeune génération mais ça ne veut pas dire qu'on doit nous mettre aux déchets pour le moment. C'est pour cela qu'on n'a jamais changé nos recettes, ça ne sert à rien de vouloir faire du jeune avec du vieux." Des propos surprenants ? Pas tant que ça, le comédien l'a rappelé, "C'est parce qu'elle a été faite comme cela que les gens ont aimé cette série et ont construit leurs souvenirs avec, il faut l'assumer jusqu'au bout."