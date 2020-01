Camille Combal "rival" de Cyril Hanouna ? L'animateur de TPMP répond

Pourquoi Cyril Hanouna n'a pas retenu Camille Combal ?

Avant, Camille Combal et Cyril Hanouna étaient inséparables. Mais ça, c'était avant. Depuis que le chroniqueur a quitté TPMP sur C8 pour aller animer Danse avec les stars sur TF1 (et bien d'autres émissions comme Mask Singer, Plan C ou encore Qui veut gagner des millions ?), lui et le trublion du PAF étaient un peu en froid. Mais en septembre 2019, le présentateur du talk-show avait raconté ses retrouvailles émouvantes avec son ancien acolyte.

Ce lundi 27 janvier 2020 dans TPMP, Cyril Hanouna était interrogé par Jean-Jacques Bourdin. Comme dans sa matinale sur BFM TV et RMC avec les femmes et les hommes politiques qui font l'actualité, le journaliste a demandé au présentateur de s'asseoir face à lui et de le regarder les yeux dans les yeux pour un entretien intense. "Pourquoi n'avez-vous pas pu retenir Camille Combal ?" lui a-t-il alors demandé sans le lâcher du regard. "L'argent. Je ne suis pas TF1" a répondu franchement celui que ses fans surnomment "Baba", "Et je pense qu'il avait un rêve c'était d'aller à TF1".

Est-il devenu un rival ?

Alors qu'il avait fait une liste de ses vrais ennemis avec notamment Karine Ferri et Alain Chabat, Cyril Hanouna a été questionné sur sa relation amicale avec Camille Combal. Ce dernier, parti travailler pour la chaîne concurrente est-il devenu un "rival" a demandé Jean-Jacques Bourdin. "Non, au contraire j'aurais aimé qu'il reste avec nous" a avoué celui qui est aussi producteur avec sa société H2O, révélant même que C8 aurait tenté de le retenir : "On lui a fait de belles propositions". "Aujourd'hui, il est très heureux à TF1" a-t-il déclaré, "Et peut-être qu'un jour, on le rejoindra".