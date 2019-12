Camila Cabello au coeur d'une polémique raciste, elle s'excuse

"Je n'étais pas instruite sur ces sujets et je ne savais pas ce que je disais. Une fois que j'ai pris conscience de l'histoire et du poids des mots et de leur vraie signification derrière cet horrible langage, j'étais profondément embarrassée de l'avoir utilisé" a aussi indiqué Camila Cabello, "Je m'étais alors excusée à l'époque et je m'excuse encore maintenant" parce que "jamais je ne blesserai quelqu'un intentionnellement et je regrette ça (ces anciens messages, ndlr) du plus profond de mon coeur".

Consciente de ses erreurs et voulant se rattraper, la star de la chanson qui fait partie du palmarès des NMA 2019 a ajouté : "Je ne peux pas retourner en arrière et changer les choses que j'ai dites par le passé. (...) Mais une fois qu'on sait mieux, on fait mieux". "J'ai 22 ans maintenant, j'ai grandi, je suis devenue adulte et j'ai appris" a-t-elle assuré, "ces erreurs ne représentent pas la personne que je suis".

Camila Cabello a aussi souligné que depuis toujours, elle est "contre l'injustice et l'inégalité" et "pour l'amour" et "pour l'inclusion". "Mon coeur n'a jamais eu de haine ou l'envie de diviser, même à l'époque" a-t-elle affirmé, "la vérité c'est que j'ignorais et n'avais pas du tout conscience de tout ça".