Call Of Duty - Black Ops Cold War : découvrez le best of "Frères d'armes" avec Michou, SCH et Naza

Call Of Duty - Black Ops Cold War est enfin dispo sur consoles et PC ! Mais la veille de sa sortie, Activision a vu les choses en grand avec un marathon de 12 heures animé par Michou, Wankil (Laink et Terracid), Gotaga, Jiraya, Domingo ou encore l'équipe LeStream. Au programme, il y a eu des sessions de jeu en solo et en multi-joueurs, des shows, des quiz, des anecdotes ou encore du talk, mais surtout des opérations spéciales.

Découvrez la vidéo best of de l'opération Frères d'armes

LeStream s'est chargé de l'opération "LeBrief" et Les Infiltrés, Wankil de l'opération "seul contre tous", Domingo de l'opération "Training Day", Gotaga de l'opération "la dernière bataille et Michou de l'opération "Frères d'armes".

PRBK vous propose d'ailleurs de découvrir la vidéo best of de l'émission dans laquelle Michou, Inoxtag et Doc jouent en ligne à Call Of Duty - Black Ops Cold War avec des invités spéciaux, Naza, SCH et Koba LaD. Un moment de la mission 12h marqué aussi par le showcase de SCH ! Entre fous rires, délires et bonne ambiance, les stars du stream et les rappeurs ont tout donné pour l'opération "Frères d'armes".

Publi-communiqué