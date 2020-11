Call of Duty - Black Ops Cold War : préparez-vous pour une mission de 12h avec Michou et Wankil !

Un an après la sortie de Call of Duty Modern Warfare, la saga phare de jeux vidéo est de retour en 2020 avec le nouvel opus de sa franchise, Call of Duty - Black Ops Cold War, dispo sur PS4, Xbox One, PC, Xbox Series et PS5 dès le 13 novembre ! Il y aura toujours le mode multi-joueurs et le mode Zombies ainsi que la version solo qui nous plonge en 1981, au coeur de la Guerre Froide, avec les héros Alex Woods, Frank Mason et Jason Hudson. Le jeu promet déjà d'envoyer du lourd !

Mission de 12h pour la sortie de Call of Duty - Black Ops Cold War !

Pour la sortie de Call of Duty Modern Warfare, un gros événement avait été lancé avec Mcfly & Carlito ou encore Bigflo & Oli. Cette année, Activision et Playstation prépare, pour Call of Duty - Black Ops Cold War, un nouveau marathon complètement dingue d'une durée de 12h qui sera lancé le 12 novembre dès 13h sur la chaîne Twitch de Le Stream et animé par les YouTubeurs Michou, Wankil (Laink et Terracid), Gotaga, Jiraya, Domingo et bien évidemment l'équipe LeStream.

Au programme ? Des sessions de jeu en solo et en multi-joueurs, des shows, des quiz, des anecdotes ou encore du talk. Ce sera aussi l'occasion pour vous d'en découvrir plus sur la campagne et les modes multi-joueurs du nouveau numéro de la franchise Call of Duty !

Si vous désirez en savoir plus, voici le programme complet de la Mission 12h, à retrouver ICI sur le site dédié :

-13h-15h : Opération Le Brief - LeStream

Un talk-show animé par Maxildan, Hugo Délire, Xari ainsi que leurs invités Lowan, Hugo Decrypte et Sébastien Abdelhamid et rythmé par des débats, quiz, chroniques culturelles.

-15h-17h : Opération seul contre tous - Wankil

Laink et Terracid testent la campagne solo de Call of Duty - Black Ops Cold War et vous partagent leurs impressions en direct.

-17h-19h : Opération Les Infiltrés - LeStream

Une taupe de l'équipe de LeStream est envoyée au front dans le mode Equipe d'Assaut. Son but ? Saboter l'équipe dans laquelle il joue.

-19h-21h : Opération Training Day - Domingo

Domingo teste les connaissances de ses invités pour déterminer s'ils méritent leur place dans les Forces Spéciales.

-21h-23h : Opération frères d'armes - Michou

Les membres de l'équipe Croutôn participe à une série de défis

-23h-1h : Opération la dernière bataille - Gotaga

Gotaga clôture cette soirée exceptionnelle avec un showmatch entouré de guests.

