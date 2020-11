Call of Duty - Black Ops Cold War : ne loupez pas la Mission 12h avec Michou et LeStream !

Le marathon de 12h pour Call of Duty - Black Ops Cold War approche !

Pour la sortie, tant attendue, de Call Of Duty - Black Ops Cold War, le nouvel opus de la célèbre saga, Playstation et Activision ont décidé de voir les choses en grand en organisant un énorme marathon de 12h (de 13h à 1h du matin) animé par Michou, Wankil (Laink et Terracid), Gotaga, Jiraya, Domingo ou encore l'équipe LeStream, le 12 novembre 2020. Cet événement exceptionnel sera à suivre sur la chaîne Twitch Le Stream dès 13h.

Voici ce qui vous attend : des sessions de jeu en solo et en multi-joueurs, des shows, des quiz, des anecdotes ou encore du talk. Ce sera aussi l'occasion pour vous d'en découvrir plus sur la campagne, les modes multi-joueurs, le mode Zombie et la version solo, où vous êtes plongés en 1981 en pleine Guerre Froide, de Call of Duty - Black Ops Cold War. Le jeu sort le 13 novembre sur PS4, Xbox One, PC, Xbox Series X et PS5 !

(Re)découvrez le programme complet de Mission 12h, vous pouvez aussi le checker sur le site dédié :

-13h-15h : Opération Le Brief - LeStream

Un talk-show animé par Maxildan, Hugo Délire, Xari ainsi que leurs invités Lowan, Hugo Decrypte et Sébastien Abdelhamid et rythmé par des débats, quiz, chroniques culturelles.

-15h-17h : Opération seul contre tous - Wankil

Laink et Terracid testent la campagne solo de Call of Duty - Black Ops Cold War et vous partagent leurs impressions en direct.

-17h-19h : Opération Les Infiltrés - LeStream

Une taupe de l'équipe de LeStream est envoyée au front dans le mode Equipe d'Assaut. Son but ? Saboter l'équipe dans laquelle il joue.

-19h-21h : Opération Training Day - Domingo

Domingo teste les connaissances de ses invités surprises pour déterminer s'ils méritent leur place dans les Forces Spéciales.

-21h-23h : Opération frères d'armes - Michou

Les membres de l'équipe Croûton participe à une série de défis. Ils seront rejoints par des invités surprises !

-23h-1h : Opération la dernière bataille - Gotaga

Gotaga clôture cette soirée exceptionnelle avec un showmatch entouré de guests.

Publi-communiqué