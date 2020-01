Burger Quiz : Alain Chabat annonce son départ de l'émission en 2020, "Pour le coup, c'est fini"

Seize ans après la fin de Burger Quiz, l'émission culte est revenue sur le petit écran en avril 2018. Alain Chabat a bien évidemment repris sa place de présentateur et alors que le programme devait potentiellement s'arrêter en juin 2019, il a finalement été renouvelé pour une saison 4. Une saison 4 qui a démarré le 21 novembre dernier avec comme invités Roméo Elvis, Norman Thavaud, Lomepal, Alban Ivanov ou encore Alice Isaaz. La question maintenant est : Burger Quiz héritera-t-elle d'une saison 5 ?

"Je m'éclate, mais..."

Si c'est le cas, elle se fera sans Alain Chabat. Eh oui, l'acteur a décidé de laisser sa place comme il l'a annoncé dans une interview accordée à Society : "On a encore une vingtaine de numéros à enregistrer, un truc dans le genre, ça devrait nous emmener jusqu'à fin mai, début juin. Stéphane Ribeiro et Kader Aoun, avec qui j'ai crée l'émission à l'époque sur Canal + , vont revenir écrire avec nous pour huit ou dix épisodes. C'est cool de réunir pour cette dernière saison, les auteurs historiques et les nouveaux."

L'animateur confie ensuite : "Mais après, ouais, pour le coup, c'est fini. C'est super à faire, je m'éclate mais si je ne fais que ça, je n'ai pas le temps de faire autre chose." L'émission Burger Quiz s'arrêtera-t-elle après le départ d'Alain Chabat ou sera-t-il remplacé par une autre personnalité, comme Jérôme Commandeur, qui en a déjà fait l'expérience ? Affaire à suivre.