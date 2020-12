BUDX fait briller la street culture française avec le clip Sp&cial de Lala &ce

La street culture est à l'honneur avec BUDX. Depuis maintenant deux ans, cet activiste culturel et catalyseur de talents repère et rassemble les artistes et les créateurs urbains du moment pour offrir au public, chaque mois, un mélange de différents arts de la rue. Ca va de l'organisation de talks à des lives où on a pu retrouver du beau monde comme le DJ Kevin Saunderson, le réalisateur Kim Chapiron, ou encore le roi du groove, Jamie Jones.

En 2020, BUDX a encore vu grand en créant de A à Z un projet de mise en avant de nouveaux talents en les faisant tous collaborer ensemble. Un projet qui mixe la musique à la danse ou encore la vidéo. Ca donne le son SP&CIAL, qui réunit la jeune rappeuse Lala &ce et Blasé, membre du duo Haute et producteur qui a notamment déjà travaillé avec des noms tels que Metronomy. Dispo sur toutes les plateformes de streaming depuis le 22 septembre, le son a également eu droit à une choré signée Electro Street et Brahim Zaibat.

Aujourd'hui, place au résultat final avec un remix du son par Broodoo Ramses, qui se dévoile sous forme de clip réalisé par le collectif photo @scaldconnexion et Remi Besse, qui a récemment bossé avec Vladimir Cauchemar et Fary.

Voici le résultat, forcément à la hauteur des talents réunis par BUDX.