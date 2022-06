Brevet 2022 : les épreuves sont lancées, 13 tweets qui nous ont fait rire

Le Brevet des collèges a débuté

Non, ce n'est pas encore les vacances. Ce jeudi 30 juin, le Brevet 2022 a été lancé pour des milliers d'élèves de 3ème. Et comme chaque année, c'est avec une épreuve de français que les candidats ont débuté ce concours. Au programme ce matin ? Une première partie composée d'une dictée et de différents exercices de grammaire et compétences linguistiques ainsi que compréhension et compétences d'interprétation, et une seconde centrée sur une rédaction.

Et alors que leurs cerveaux seront probablement déjà en surchauffe d'ici 14h, les candidats enchaîneront par deux heures de mathématiques dans l'après-midi, tandis que la journée de vendredi 1er juillet sera consacrée à deux heures d'Histoire et géographie, enseignement moral et civique, suivies par une heure de sciences (SVT / Physique-chimie), et enfin, une heure et demi de langue étrangère.

Twitter se moque des candidats

Un planning particulièrement chargé pour les collégiens qui a beaucoup inspiré les internautes, concernés ou non par ce Brevet. Tandis que les élèves ont dû faire face au roman Numero Six écrit par Véronique Olmi ou à la fable de Jean de La Fontaine Le Lion et le Moucheron et une autre de Ésope ce matin, nombreux sont ceux à s'être déjà amusés de leurs futures galères devant les innombrables épreuves, exercices et questions pièges/tordus qui leur seront proposés d'ici ce week-end.

Et comme on est gentil (et sadique), on vous a fait une petite sélection des messages postés sur Twitter qui nous ont fait le plus marrer. Courage aux collégiens et merci pour les fous rires !