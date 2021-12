Brahim Bouhlel libéré : l'acteur de Validé est sorti de prison au Maroc

Brahim Bouhlel est sorti de prison

En cette fin d'année, Brahim Bouhlel a eu le droit au plus beau des cadeaux. D'après les informations du Parisien, c'est ce dimanche 5 décembre 2021 que le comédien de Validé - que l'on a pu retrouver dans la saison 2 récemment diffusée sur Canal+, aurait en effet été libéré de la prison de Marrakech après 8 mois d'emprisonnement.

Souvenez-vous, l'humoriste avait été condamné à une telle peine le 21 avril 2021 à la suite d'une vidéo qui le mettait en scène et qui avait fait polémique. Alors que Brahim Bouhlel et deux amis se trouvaient dans un restaurant marocain au printemps dernier, ils s'étaient soudainement filmés en train de se moquer de trois enfants locaux et de leurs mères avant de poster la vidéo en ligne.

Sans surprise, celle-ci avait rapidement provoqué un scandale dans le pays et fait s'élever de nombreuses voix. Face au bad buzz, l'acteur s'était alors défendu en assurant qu'il s'agissait simplement d'un sketch parodique qui visait à critiquer le comportement des touristes. Une explication qui n'avait pas convaincu grand monde à l'époque et qui avait donc motivé la justice marocaine à sanctionner durement les auteurs.

Une peine difficile à vivre pour l'acteur

Pour l'heure, Brahim Bouhlel - qui s'est fait beaucoup d'ennemis dans le monde du rap avec cette vidéo, n'a pas encore réagi officiellement au sujet de cette libération. En revanche, il ne fait aucun doute que son retour à la vie normale doit le soulager. Il y a quelques semaines, Franck Gastambide - qui n'a jamais cessé de le soutenir, révélait que ce passage en prison était extrêmement difficile à supporter pour son ami, "Est-ce qu'il est bien traité ? Ca, il ne peut pas me le dire au téléphone, mais ce que je sais, c'est que les conditions sont difficiles. Ils sont 15 dans une cellule, avec un chiotte au milieu. C'est ça la réalité d'une prison au Maroc."

En revanche, si Brahim Bouhlel semble être aujourd'hui un homme libre, ça n'est pas encore le cas de Sammy Tami, l'un de ses potes présent au moment de la vidéo. Et pour cause, ce dernier avait été sanctionné d'un an de prison et ne devrait donc pas sortir avant encore quatre mois.