Blue Lock : le meilleur manga foot adapté en anime, première bande-annonce épique

Lancé en 2018 au Japon, le manga Blue Lock écrit par Kaneshiro Muneyuki et dessiné par Nomura Yusuke (publié par Pika Edition en France) - qui révolutionne le monde du foot, va prochainement prendre une nouvelle dimension. Et pour cause, c'est en 2022 que l'histoire aura le droit à son adaptation en anime.

Un anime prometteur pour Blue Lock

Une date de sortie approximative et encore lointaine, mais cette version de Blue Lock promet déjà de nous en mettre plein les yeux. Porté par les voix de Kazuki Ura (Don't Toy with Me, Miss Nagatoro), Yūki Ono (Beastars, Food Wars) et Sōma Saitō (Haikyo!!, Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?), cet anime sera surtout produit par 8-bit (Moi, quand je me réincarne en Slime). Or, là où ce studio n'est clairement pas le plus connu dans le milieu, la faute à MAPPA ou WIT qui raflent tous les projets, celui-ci la semble avoir tout donné à travers une réalisation totalement folle.

Dans un premier trailer mis en ligne ce jeudi 12 août 2021, on peut non seulement découvrir que les graphismes seront particulièrement soignés, mais surtout, que la mise en scène sera fluide et épique autour des matchs / affrontements dans le centre d'entrainement. Un petit exploit quand on sait que ce sport est habituellement compliqué à adapter. Il faut dire aussi que l'équipe s'est autorisée des choix créatifs aussi stylés que réjouissants, nous rappelant les belles heures de Kuroko's Basket, qui devraient permettre à l'anime d'avoir sa propre patte graphique et de maximiser au mieux les idées des mangakas.

Une histoire qui casse les codes du foot

Pour rappel, Blue Lock est un manga qui nous plonge dans l'univers du foot où tous les codes de ce sport sont écrasés à travers un concept façon Battle Royale. Synopsis : Suite à la nouvelle défaite du Japon à la Coupe du Monde 2018, la fédération de football du pays fonde le Blue Lock. De quoi s'agit-il ? D'un centre de formation révolutionnaire destiné à dénicher... le meilleur attaquant du pays. Aussi, ce sont 300 lycéens qui sont invités à s'affronter à travers un programme aussi intense que surprenant. Exit le collectif, place à l'individualisme, seule notion importante pour triompher aujourd'hui.

On attend désormais avec impatience de découvrir sur quelle plateforme de streaming sera diffusé cet anime.