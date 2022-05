Black Mirror saison 6 : Netflix prépare de nouveaux épisodes, 3 ans après la saison 5

Comme si ces dernières années n'avaient pas été assez déprimantes, Netflix s'apprête à en remettre une couche côté angoisse. Lancé en 2011 en Angleterre, le show d'anthologie Black Mirror nous donne une vision très flippante de l'avenir et nous a provoqué pas mal de cauchemars. Et ce n'est pas fini ! Après le film interactif sorti en 2018 et la saison 5 de 3 épisodes en 2019, la série devrait prochainement revenir. On a peur mais on a hâte !

Une saison 6 en développement pour Black Mirror

Selon Variety (info ensuite confirmée par Deadline), Netflix viendrait de donner son feu vert pour une suite de Black Mirror, après trois ans de pause. Peu de détails sont pour l'instant connus mais le site souvent bien renseigné précise que cette future saison 6 devrait contenir plus de 3 épisodes. Une source proche de la production aurait expliqué que cette sixième saison de la série sera "plus cinématographique" et que chacun des épisodes est traité "comme un film". Traduction : les épisodes pourraient donc être encore plus longs. Netflix n'a pour le moment pas confirmé l'information.

Cette nouvelle devrait redonner le sourire à tous les fans de la série qui commençaient à désespérer. En mai 2020, le créateur du show Charlie Booker avait confié qu'il n'était pas prêt pour une suite à cause de la pandémie de Covid-19. "En ce moment, je ne vois pas comment on pourrait avoir l'envie et la force de regarder des histoires concernant une société qui s'écroule. Donc je ne travaille pas du tout sur de nouveaux épisodes" avait-il confié à RadioTimes. Bon, ce n'est toujours pas la joie en ce moment mais visiblement, ce n'est plus si grave...