BigFlo & Oli très généreux après leur dernier concert : leur incroyable don de 500 000 euros

C'est avec leur single Comme d'hab, extrait de leur album "La cour des grands", que BigFlo & Oli s'imposaient dans l'industrie musicale en 2015. Depuis, les frères toulousains enchaînent les albums, les tubes (Alors alors, Dommage, Papa, Nous aussi 2, Rentrez chez vous) et les tournées. Leur dernière (avant leur prochain album) vient d'ailleurs de s'achever au Zénith de Toulouse ce mercredi 12 février 2020. Pour l'événement, Soprano, 47Ter, Kikesa ou encore McSolaar ont rejoint les deux frères toulousains sur scène. Un concert particulier puisqu'il était caritatif.

Un chèque de 500 000 euros pour le Secours Populaire

A l'issue de cette soirée, Florian et Olivio Ordonez ont en effet annoncé une bonne nouvelle : dans un post partagé sur Instagram, les deux frères qui ont vendu plus d'un million d'albums ont révélé avoir fait un don de 500 000 euros au Secours populaire. "Hier on a donné un demi million d'euros au Secours populaire ! Grâce au public du tout dernier concert de la tournée avant le prochain album ! (250 000 euros de bénéfices du Zénith, 50 000 euros de Flo, 50 000 euros de Oli et 150 000 euros de notre société). Merci à tous d'être venu, merci aux équipes qui ont fait des cadeaux et des efforts pour que la soirée coûte le moins cher possible. Vous pouvez aussi participer à votre échelle ! Si vous ne pouvez pas donner de l'argent essayez de donner du temps, ne serait-ce que une heure par mois, pour une cause qui vous tient à coeur, vous en sortirez grandi. L'amour gagne toujours !!"

Un don généreux de la part de BigFlo & Oli

Un don généreux que le Secours Populaires a salué "Hier, nos parrains Bigflo et Oli ont clôturé en beauté leur tournée avec une #NuitSolidaire pour le Secours Populaire. 500 000 euros ont été reversés par les artistes ! Un immense merci à eux, à leur équipe et à tous nos bénévoles mobilisés". Ce n'est pas la première fois qu'ils se montrent généreux : fin 2017, ils organisaient déjà un concert pour le Secours populaire.