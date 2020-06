Better Call Saul saison 6 : le créateur se confie sur la fin et le possible retour de Walter & Jesse

Ces dernières années, les créateurs de Better Call Saul se sont montrés généreux avec les fans de Breaking Bad, la série originale dont est dérivée la fiction portée par Bob Odenkirk. Souvenez-vous, de nombreux personnages cultes issus de cet univers sont en effet apparus à l'écran, que ce soit Gus Fring, Lydia Rodarte-Quayle, Tuco Salamanca ou encore Hank Schrader, ce qui a permis de consolider l'histoire tout en apportant un sentiment de boucle bouclée.

Walter et Jesse ENFIN présents ?

Ces petites surprises seront-elles de nouveau utilisées lors de la saison 6, qui sera malheureusement la dernière ? C'est fortement possible. "Actuellement, nous avons presque terminé d'écrire de l'épisode 4, et nous avons une idée qui permettrait de réaliser tout ce que vous avez toujours demandé" a notamment révélé Peter Gould (co-créateur) à Collider. De quoi parle-t-il ? Tout simplement de l'intégration de Walter White et Jesse Pinkman dans l'intrigue.

Néanmoins, il l'a aussitôt précisé, lui et son équipe savent actuellement dans quelle direction aller, "Nous avons une idée d'où nous pensons aller, nous avons une idée de la fin à venir, nous avons une idée pour les personnages qui pourraient ou non revenir comme Walt et Jesse", mais cela ne signifie pas que la situation n'évoluera pas encore dans les prochaines semaines. Avec seulement 4 épisodes d'écrits sur les 13 commandés par AMC, Peter Gould s'autorise encore de changer d'avis en cours de route, "Vous ne voulez pas totalement vous tenir à ces idées parce que les choses peuvent changer. Et si l'histoire fait des détours qui rendent impossible le retour de certains personnages adorés, on ne les fera pas revenir. Nous voulons avoir une histoire qui fait sens et qui ne dépend pas uniquement de ces références."

Une fin entre de bonnes mains

Bref, les retours de Jesse et Walter sont en bonne voie mais rien n'est encore assuré. La seule certitude à l'heure actuelle, c'est que l'équipe se démène pour nous offrir la meilleure conclusion possible. "J'espère vraiment que l'on va assurer ce départ. Les gens sont de plus en plus exigeants sur les fins de séries. Ça me rend un peu nerveux" a révélé Peter Gould. Aussi, il a réussi à convaincre Vince Gilligan (co-créateur et papa de Breaking Bad) de revenir dans la salle d'écriture afin de participer à cette conclusion, "C'est une fin difficile à approcher, on parle d'une histoire de 63 heures à laquelle il faut apporter une fin satisfaisante. Sachant qu'il y a en plus tout le côté Breaking Bad. (...) On va tout donner, je suis très excité !"