Better Caul Saul saison 5 : le retour de Hank expliqué par le créateur

Better Call Saul n'a pas perdu de temps pour faire le bonheur de ses fans. Dès l'épisode 3 de la saison 5 diffusé ce lundi 2 mars sur AMC aux USA, c'est le célèbre Hank Schrader (Dean Norris) - beau-frère de Walter White et membre des forces de l'ordre à Albuquerque, qui a pointé le bout de son nez pour la première fois depuis les débuts du spin-off.

Une présence utile pour Hank

Une présence qui était annoncée depuis plusieurs mois, jugée très importante par Peter Gould. Au micro de The Wrap, le showrunner a confirmé qu'il ne souhaitait pas mettre en scène un simple caméo pour faire plaisir aux téléspectateurs, ce que s'était amusé à faire Vince Gilligan dans El Camino. Au contraire, lui et son équipe ont imaginé tout un plan derrière ce retour : "On savait que nous aurions une scène où Jimmy/Saul se retrouverait confronté à des flics très intelligents qui se révéleraient être d'excellents adversaires".

Aussi, le papa de la série l'a confié, "dès que l'on a réalisé que ça allait être la prochaine étape, on a tous pensé que ça serait incroyable de faire en sorte que ce soit avec Hank et Gomez". Après tout, ce duo, de part sa droiture et sa force, était le choix parfait pour permettre à Jimmy d'entamer son évolution finale : "Nous voulions nous assurer qu'il y aurait quelqu'un capable de pousser Jimmy vers quelque chose qui le forcerait à jouer son personnage de Saul."

Une mission réussie qui, ironiquement, mènera tout ce petit monde à sa perte dans le futur...