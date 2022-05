Benjamin Ledig publie une nouvelle vidéo provocante avec une croix chrétienne et lance une cagnotte pour ses frais de justice

Une vidéo aussi ridicule qu'inélégante, qui n'a bien évidemment pas laissé les internautes indifférents. Sur Twitter, nombreux sont ceux à avoir rapidement poussé de nouveaux coups de gueule à l'encontre du TikTokeur et de cette énième provocation, "C'est grave sans déconner, faut qu'il aille voir un professionnel pour se faire soigner car il a l'air d'aller très mal dans sa tête. Il est perdu", "La dernière vidéo de Benjamin Ledig, elle me brise le coeur comment tu peux autant manquer de respect à une religion ?? A Dieu ??? Et en être fier ??", "Ce que Benjamin Ledig a fait est inacceptable vraiment. Étant catholique le voir comme ça me dégoûte au plus haut point", "La vidéo de Benjamin Ledig m'a angoissé carrément, il est possédé ce type c'est pas possible. Je suis grave choqué".

Pour l'heure, on ne sait pas si Benjamin Ledig a déjà prévu de refaire un tour sur le plateau de TPMP pour y présenter de fausses excuses, mais on a du mal à voir comment cette vidéo va l'aider à obtenir le soutien dont il désire absolument.