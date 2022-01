Barbara Opsomer face à une forme de cancer : son témoignage fort de prévention

Un message fort

L'opération a eu lieu ce mardi 25 janvier et, heureusement, tout s'est bien passé pour la jeune maman. Dans un post Instagram, elle évoque les raisons de cette opération : "Il y a une dizaine d'années, suite à un frottis, on m'a annoncé que j'étais porteuse du papillomavirus et qu'il fallait que j'aie une vie irréprochable. J'étais jeune et je ne mesurais pas la gravité de ce que je venais d'apprendre. Peut-être par peur, j'ai laissé cela dans un coin de ma tête, jusqu'à complètement l'oublier. Le déni sûrement...".

Suivie par plus de 483 000 personnes, l'ancienne candidate de Secret Story 11 et des Anges 10 a décidé de livrer un message fort et d'inciter ses followers à ne pas reproduire ses erreurs. "Il existe un vaccin contre le papillomavirus qui est un autre moyen pour lutter contre ce cancer qui est possible pour les filles et les garçons ! Et oui, les garçons aussi ! Rappelons que ce vaccin permet de prévenir les infections mais ne substitue pas les mesures de prévention, telles que le dépistage. J'espère que grâce à mon témoignage, vous penserez à aller faire régulièrement des frottis afin d'éviter d'arriver à un stade avancé" conseille-t-elle.