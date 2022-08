Avengers Endgame : Kevin Feige voulait tuer tous nos personnages préférés d'un coup !

Avengers : Endgame, le film avec lequel le Marvel Cinematic Universe (MCU) a conclu sa saga Infinity, a laissé un goût mitigé aux fans de la franchise. Dans le film réalisé par Anthony et Joe Russo, on peut assister aux sacrifices de Natasha Romanoff alias Black Widow (Scarlett Johansson) et Tony Stark alias Iron Man (Robert Downey Jr.) mais aussi voir les adieux de Steve Rogers / Captain America (Chris Evans). Les fans de Marvel ont versé plus d'une larme devant la suite d'Infinity War... mais ça aurait pu être bien pire !

Le boss de Marvel voulait tuer tous les Avengers !

Kevin Feige, président de Marvel Studios, a présenté aux frères Russo une idée qui impliquait le massacre des personnages préférés des fans de la franchise. Le producteur pensait que la mort des six Avengers originaux étaient une bonne idée ! On a donc failli voir disparaître - en plus d'Iron Man, Black Widow et Captain America - Thor (Chris Hemsworth), Clint Barton / Hawkeye (Jeremy Renner) et Bruce Banner / Hulk (Mark Ruffalo) !

Les frères Russo ont révélé ce détail dans le podcast Happy Sad Confused. "Nous avons pensé que cette idée était bien trop agressive et que le public ne pourrait pas le supporter et qu'en fait, choisir un ou deux personnages qui se sacrifient tout au long du film pourrait donner des moments où l'action pourrait s'arrêter et vous pouvez avoir une tonne d'émotions puis continuer et avoir encore plus d'émotions" confie Joe Russo qui ajoute : "Kevin, au début, a présenté cette idée qui ressemblait à Toy Story 3, dans laquelle tout le monde devrait sauter dans le feu pour sauver l'univers".

Le retour des Avengers survivants

Grâce au refus des frères Russo qui n'ont pas suivi l'idée proposée par Kevin Feige, les fans de l'univers Marvel ont pu retrouver les Avengers survivants par la suite. Clint Barton a joué dans sa propre série sur Disney+, Hawkeye, et le Dieu du tonnerre est revenu dans son 4ème film solo Thor : Love and Thunder. Hulk sera aussi de retour dans la série She-Hulk : avocate, qui sera diffusée sur Disney+ à partir du 18 août 2022.

Et les Avengers n'ont pas dit leur dernier mot ! Lors de la Comic-Con de San Diego, Kevin Feige a annoncé deux nouveaux films : Avengers : The Kang Dynasty et Avengers : Secret Wars arriveront en salles en 2025.

Cet article a été écrit en collaboration avec nos collègues de Sensaciné et Shana Aïche.