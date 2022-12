Avatar 2 : qui est la mère de Spider ? Voici la réponse

S'il y a bien un thème que l'on retrouve dans Avatar 2, c'est celui de la famille, que ce soit avec les membres des Sully ou par leur communion avec la nature. Le nouveau film de James Cameron qui arrive 13 ans après le premier volet veut nous montrer à quel point il est agréable de vivre en harmonie et d'apprendre à se respecter.

Cette suite qui se déroule des années après le premier volet présente évidemment de nouveaux personnages. En plus de leurs trois enfants biologiques, Jake (Sam Worthington) et Neytiri (Zoe Saldaña) ont également adopté deux autres enfants. D'abord une fille, Kiri, inexplicablement née de l'avatar de Grace Augustine (Sigourney Weaver), mais aussi un garçon nommé Spider (Jack Champion). Il s'agit en fait du premier bébé humain né sur Pandora. Ce dernier est l'un des plus grands mystères du film. Après la fin du long métrage, une question demeure : qui est sa mère ?

Les origines de Spider dévoilées dans des comics

Attention, la suite contient des spoilers sur Avatar 2 !

Dans le film, on apprend que le père de Spider n'est autre que le colonel Miles Quaritch (Stephen Lang), le méchant du film qui décide d'utiliser Spider comme arme pour tenter de coloniser Pandora. Pour connaître l'identité de la mère, il faut chercher ailleurs, plus précisément entre les pages d'Avatar : The High Ground, une trilogie de bandes dessinées parue en novembre dernier qui nous aide à nous plonger un peu plus dans les personnages.

Dans les oeuvres signées Sherri L. Smith, on apprend que Spider s'appelle en réalité Miles Socorro et que sa mère était pilote du vaisseau spatial RDA Scorpion. Elle est tombée enceinte après une relation avec le colonel et, après avoir accouché, a été tuée dans une bataille acharnée entre les forces de la RDA et les Na'vi après les événements du premier film Avatar.

Orphelin, le jeune Miles est recueilli par un certain McCosker et est toujours accompagné d'une photo de sa mère. Angoissé par l'infrastructure humaine dans laquelle vivent et travaillent les soldats, il a commencé à répondre à l'appel de la forêt et part régulièrement en exploration en portant son masque respiratoire. Ainsi, il est devenu ami avec les Sully, bien que Neytiri ne l'ait jamais accepté comme l'un des siens. Miles a grandi dans la jungle Na'vi, et à cause de son talent pour l'escalade, il s'est retrouvé avec le surnom d'Araignée, d'où son nom de Spider.

Les films vont-ils suivre les comics ?

Avec plusieurs autres suites Avatar à venir, il est possible qu'Avatar 3 révèle l'identité de la mère de Spider, peut-être en suivant ce qui a été établi dans les bandes dessinées. Pendant ce temps, Avatar : la voie de l'eau continue sa route vers le succès en salles. Le film a déjà dépassé le milliard de dollars de recettes et se rapproche de la somme folle nécessaire pour devenir rentable. En France, il vient de devenir le film le plus vu en salles en 2022 en deux semaines avec plus de 6,8 millions d'entrées, dépassant Top Gun : Maverick.

Cet article a été écrit en collaboration avec nos collègues de Sensacine.